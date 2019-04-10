Скорбящую самку дельфина заметили с мертвым детенышем

В заливе австралийского города Перт, штат Западная Австралия, обнаружили скорбящую самку дельфина, толкавшую головой мертвого детеныша. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Экологи заметили животное по кличке Мун (Moon) во вторник, 9 апреля. Ее детеныш запутался в сетях для ловли крабов. Когда спасательная бригада прибыла на место, дельфиненок был уже мертв. «Мы высвободили тело из сетей, но оставили его в воде со скорбящей матерью. Дельфины — высокоинтеллектуальные существа, им нужно некоторое время побыть с умершим детенышем», — отметил сотрудник службы охраны дикой природы.

За Мун будут тщательно наблюдать. Специалисты выжидают подходящий момент, чтобы забрать тело дельфиненка. Они призвали людей не тревожить самку и дать ей погоревать, а также попросили рыбаков своевременно убирать из воды лески и сети.

В начале февраля сообщалось о самке бутылконосого дельфина, которая в течение нескольких дней плавала с мертвым детенышем на голове. У животного был выкидыш, однако оно продолжило хранить мертвое тело. «Периодически она сбрасывала детеныша, однако всегда возвращалась и забирала его», — рассказывает очевидец Кэтрин Питерс.

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