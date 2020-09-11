Дельфины устроили «шоу» у берега Черного моря и попали на видео

Дельфины устроили «шоу» у берега Черного моря на Кубани и попали на видео. Соответствующие кадры один из очевидцев опубликовал в Instagram.

На записи запечатлены четверо морских животных, плещущихся у берега неподалеку от людей. Отдыхающие встречают их криками и снимают происходящее на свои смартфоны.

«Это бешеный восторг! Дельфины в такой близости от меня! И страшно и в тоже время, буря эмоций», — говорится в подписи к посту.

Автор ролика отметила, что за время отдыха на курорте видела «шоу» дельфинов у берега несколько раз. Кадры были сделаны на пляже Жара в станице Благовещенской в Анапском районе.

Ранее в августе туристы заметили плещущихся у берега дельфинов в Крыму. Произошедшее попало на видео и удивило пользователей сети.

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