Отдохнувшие на юге России мать с дочерью пожаловались на ужасный отпуск

Мать с 10-летней дочерью, отдохнувшие на юге России, пожаловались на ужасный отпуск и негативные впечатления от отечественных курортов. Их историю публикует россиянка в своем блоге «Нескучная жизнь» на платформе «Яндекс.Дзен».

По информации женщины, туристки отдыхали на побережье Азовского моря и в первую очередь пожаловались на «тонны дохлой рыбы» на берегу и в воде. Власти объяснили это аномальной жарой, однако путешественницы не верят в такую версию.

«Так-то оно так, только рыба мрет каждый год в невообразимом количестве! С аномальной жарой и без нее тоже. И масштабы только увеличиваются. Все потому, что в море чего только не сбрасывают, чего только не сливают предприятия», — объяснила автор статьи.

Кроме того, отдыхающим не понравилось грязное зеленой море, но уточнили, что бывают в Азове и чистые места для купания.

«Если выбирать по чистоте воды, то внимания достойна Должанская коса. Разделяет воды Азовского моря и Таганрогского залива», — пояснили они.

Вдобавок мать возмутило то, что ей приходилось жить с ребенком в доме, где не было очищенной пресной воды, а вместо нее лилась морская. «Пришел с моря — зашел в душ, помылся морем. Понятно, что она не такая соленая, как в том же Черном море. Но все же. Зачем тогда смывать море морем?» — удивились туристки.

Помимо прочего, путешественницам показалось, что при отдыхе на Азовском море «можно умереть со скуки», поскольку там нет даже экскурсий. «Можно посетить Долину лотосов. Красиво, ничего не скажу. Но сама экскурсия длится по времени всего около часа. Опять же больше для размеренного отдыха», — заявили отдохнувшие.

Тем не менее, женщины отметили, что на курорте можно заняться серфингом, кайтсерфингом и виндсерфингом, а детям может быть интересна крокодиловая и страусиная фермы, океанариум, дельфинарий.

В августе сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора установили причину массовой гибели дельфинов на побережьях российских курортов. Специалисты провели проверку в районе Геленджикской бухты и выяснили, что смерть животных обусловлена антропогенными факторами.