Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео и удивили сеть

Отдыхающие в Крыму заметили плещущихся у берега дельфинов. Произошедшее попало на видео и удивило пользователей сети, ролик был опубликован в Instagram.

На размещенных в сети кадрах видно, как пара млекопитающих двигается в море вдоль побережья, периодически выныривая и выпрыгивая из воды. «Самое яркое воспоминание этого лета», — говорится в подписи к посту.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на ситуацию. «Как это романтично и прекрасно наблюдать», «Какая красота, это невероятно», «Спасибо за чудесные мгновения», «Можно пересматривать вечно», — писали одни.

В то же время других юзеров удивило поведение животных. «Так близко... Прикормили?», «А в каком именно месте вы встретили так близко дельфинов?», «Неужели такое возможно?», «Они сейчас прям на землю выйдут!», «Простите, это, конечно, интересно. Но дельфины настолько подходят к берегу, если больны или слабы», — заметили они.

Аналогичный случай ранее произошел в Анапе — 14 августа отдыхающие на Кубани заметили у берега Черного моря дельфинов. На видео было видно, как несколько млекопитающих вплотную подобрались к людям и резко вынырнули из воды. Туристы при этом отплывали в стороны и громко кричали.