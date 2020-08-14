Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео

Отдыхающие на Кубани заметили у берега Черного моря плещущихся дельфинов. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Instagram.

На размещенных в сети кадрах видно, как несколько млекопитающих вплотную подбираются к людям и резко выныривают из воды. Туристы при этом отплывают в стороны и громко кричат.

«Шоу дельфинов продолжается», — говорится в подписи к посту. Ролик был снят на одном из пляжей курорта Витязево в городском округе Анапа Краснодарского края.

Пользователи сети по-разному отреагировали на ситуацию в комментариях. «На месте девочки — умерла бы со страха. Они же совсем не милые, зубатые», «Такое ощущение, что они о чем-то хотят предупредить», «Раньше дельфины не подплывали к людям так близко», «Да, это красиво и очень опасно», «Детей убирайте, это не шутки, может плохо закончиться», — писали они.

Аналогичный инцидент был зафиксирован 20 июля — тогда туристки сняли на видео дельфинов, подплывших к берегу парка Благовещенское в Сочи, и закричали от испуга. На записи в сети было видно двух млекопитающих, которые плещутся вблизи берега в прозрачной воде.

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