Изрезанных ножами детенышей дельфинов нашли на пляжах в Крыму

В Крыму волонтеры обнаружили на побережье моря мертвых детенышей дельфинов с ножевыми ранениями. Об этом сообщает «Крымское информационное агентство».

Как рассказали журналистам в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море», первого детеныша азовки нашли в акватории Балаклавы, второго — в поселке Новый Свет. При осмотре ветеринары нашли у обоих ровные линейные разрезы под грудными плавниками.

«Аутопсия выявила проникающие ранения в грудную полость, при этом удар был настолько сильным, что поспособствовал развитию массированного кровоизлияния в окружающие мягкие ткани», — отметили специалисты, добавив, что до полученных ранений дельфинята были абсолютно здоровыми.

В пресс-службе центра отметили, что изрезанных животных начали находить с наступлением сезона рождения и выкармливания малышей у дельфинов, который совпадает с сезоном промысла рыбы в Крыму. Поэтому к гибели дельфинят могут быть причастны моряки, нанесшие им увечья во время выборки сетей.

Ранее сообщалось, что туристы случайно убили новорожденного дельфиненка на диком пляже Учкуевка под Севастополем. Осиротевший детеныш белобочки подплыл близко к берегу, и очевидцы, вместо того чтобы обратиться за помощью к ветеринарам, увезли его на гидроцикле в открытое море.