Россияне случайно убили новорожденного дельфиненка в Черном море

В Крыму на диком пляже Учкуевка обнаружили мертвого дельфиненка, по случайности убитого туристами. Об этом в понедельник, 13 июля, пишет «Комсомольская правда».

Как сообщили журналистам в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море», несколько дней назад осиротевший детеныш белобочки подплыл близко к берегу, и очевидцы, вместо того чтобы обратиться за помощью, увезли его подальше от пляжа.

«Одинокого, истощенного и застрессованного малыша, нуждающегося в медикаментозной терапии и вскармливании, подняли на водный мотоцикл и, по стандартному сценарию, вывезли в открытое море», — рассказали сотрудники центра. Они отметили, что у новорожденного дельфиненка, плававшего рядом с людьми, был шанс на выживание — если бы о нем вовремя узнали специалисты.

Эксперты призвали туристов, увидевших дельфина на мели, не прогонять его в море и не выталкивать на глубину. В этом случае необходимо обратиться в Центр спасения морских млекопитающих и до приезда ветеринаров не беспокоить животное шумом, криками или прикосновениями.

7 июля сообщалось, что в Казахстане туристы забили на пляже тюленя ради эффектных снимков. Видео с людьми, издевающимися над животным, вызвало возмущение в социальных сетях.

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