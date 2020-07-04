Дельфина спасли от гибели на берегу российского курорта

На берег курортной Анапы выбросился дельфин, которого россияне спасли от гибели. Ролик опубликовало в субботу, 4 июля, сообщество «Подслушано в Анапе» во «ВКонтакте».

Отмечается, что все произошло на песчаном пляже Пионерского проспекта. На записи показано, как мужчина в оранжевой кепке и футболке тянет за хвостовой плавник морское животное обратно в море. Автор ролика посоветовал поскорее вытаскивать дельфина «на глубину».

В это время животное отчаянно пытается сопротивляться и отплыть от человека — оно барахтается в волнах и мотает головой.

По словам Химата Сангакова, чьи слова передает Instagram-аккаунт kubantrip, поблизости к берегу проплывала семья дельфинов, а их детеныш потерялся и оказался около самого пляжа.

17 июня также сообщалось, что в Судакской бухте Черного моря обнаружили редчайшее животное — дельфина-альбиноса. Отмечается, что в этом море живет только одна белоснежная афалина. Кроме того, во всем мире насчитывается несколько десятков морских млекопитающих с альбинизмом. Подобные дельфины имеют белый окрас из-за врожденного отсутствия пигмента меланина.

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