В Черном море обнаружили редчайшего дельфина-альбиноса

В Судакской бухте Черного моря обнаружили редчайшее животное — дельфина-альбиноса. Об этом сообщает издание «Кубань 24».

Местные утверждают, что белая афалина — вожак стаи дельфинов. Ее сородичи часто выплывают к людям, но она сама предпочитает держать дистанцию. Встречу с необычным дельфином гиды считают хорошей приметой.

По данным издания, во всем Черном море живет только одна белоснежная афалина. Во всем мире насчитывается несколько десятков морских млекопитающих с альбинизмом.

Дельфины-альбиносы имеют белый окрас из-за врожденного отсутствия пигмента меланина. Подобные особи крайне редко встречаются в естественной среде обитания.

В январе дельфинов-альбиносов сняли на видео у побережья провинции Сонгкхла, Таиланд. На кадрах видно, как они плавают и играют друг с другом прямо возле рыбацкой лодки.

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