Редчайший черный дрозд-альбинос поселился во дворе дома и удивил жильцов

В английском графстве Норфолк поселился редчайший черный дрозд-альбинос во дворе частного дома и удивил жильцов. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летняя Наташа Ковел (Natasha Covell) с детьми подкармливали в своем саду птенцов черного дрозда и заметили необычную белую птицу. «Это было удивительно. Нас всех это очень поразило, — рассказала британка. — Мы наблюдали, как самка черного дрозда кормит своего малыша. Потом мы пошли за птичьим кормом, а когда вернулись, увидели эту белую птицу».

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Ковел изначально подумала, что к ним во двор залетел голубь. Затем она залезла в интернет и выяснила, что в их саду живет уникальный дрозд-альбинос. «Я никогда не видела ничего подобного, эта птица просто заворожила меня. Мы чувствуем себя особенными из-за того, что она поселилась именно в нашем саду», — призналась она.

Девятилетняя дочь Ковел — Мейзи (Maisie) — прозвала белую птицу Мелком (Chalky). Теперь девочка ежедневно встает рано утром и выбегает в сад, чтобы понаблюдать за редким дроздом. «Можно сказать, мы с детьми взяли птицу под свою опеку и следим, чтобы она и ее семья были сыты, — отметила женщина. — Сейчас в гнезде живут четыре черных птицы и одна белая».

К семье Ковел периодически стали заглядывать соседи, чтобы вживую полюбоваться дроздом-альбиносом. «Однажды к нам пришел 82-летний мужчина с биноклем и сказал, что он увлекается птицами и наблюдает за ними с шести лет. Однако он никогда не сталкивался с черным дроздом белого окраса», — пересказала британка их диалог.

Ранее житель английского города Ньюквей Брайан Кейв (Brian Cave) снял на видео редчайшего фазана-альбиноса. 52-летний британец во время прогулки с собакой запечатлел птицу белого окраса.

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