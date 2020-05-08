Редкую белку белого окраса сняли на камеру

Фотограф из шотландского города Данкелд, округ Перт-энд-Кинросс, снял на камеру редкую белку белого окраса. На снимки необычного животного обратило внимание издание Daily Mail.

Крис Эддингтон (Chris Eddington) заметил белку с лейкизмом, когда гулял с фотоаппаратом по участку своего дома, находясь в изоляции из-за коронавируса. На кадрах белый зверь сидит в саду возле дерева и что-то грызет. «Я никогда раньше не видел так много белок», — рассказал фотограф.

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Фотографии шотландца заинтересовали организацию по защите обыкновенных белок (векш) Saving Scotland's Red Squirrels, расположенную в Эдинбурге. Представительница организации АннМари МакМастер (AnnMarie MacMaster) заявила, что снимки Эддингтона — одни из лучших, на которых изображены белки с лейкизмом.

Лейкизм — частичная потеря пигментации наружного покрова у животных. В отличие от альбинизма, при этой мутации пигментные клетки не просто не синтезируют меланин, а полностью отсутствуют.

Одно из самых явных различий лейкизма и альбинизма — пигментация глаз. У особей с лейкизмом глаза имеют обычный окрас, а у альбиносов пигментация радужной оболочки глаз отсутствует.

Ранее белка-альбинос попала на видео в одном из дворов вблизи английского города Фавершам, графство Кент. Владелица дома Сабрина рассказала, что впервые белка по кличке Белоснежка появилась в марте 2019 года. С тех пор она регулярно приходила в поисках орехов и корма для птиц.

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