Рыбаки сняли на видео редчайших дельфинов-альбиносов

The Nation Bangkok / YouTube

На севере провинции Сонгкхла, Таиланд, рыболовы сняли на камеру редчайших дельфинов-альбиносов. Видео опубликовал портал AsiaOne.

Рыбаки заметили необычных особей в воскресенье, 12 января, когда затягивали на судно рыболовные сети. Они решили, что дельфинов привлек запах пойманной ими рыбы. Тогда один из рыболовов взял сотовый телефон и запечатлел белых дельфинов на камеру.

На кадрах видно, как они плавают и играют друг с другом прямо возле рыбацкой лодки.

Дельфины-альбиносы имеют белый окрас из-за врожденного отсутствия пигмента меланина. Подобные особи крайне редко встречаются в естественной среде обитания.

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