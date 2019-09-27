Редчайшего белого тигра нашли в доме наркоторговцев

Видео: www.mirror.co.uk

В испанском городе Аликанте полицейские нашли на вилле наркоторговцев редчайшего тигра-альбиноса. Видео с животным опубликовала газета Daily Mirror.

Полиция арестовала 32-летнего мужчину и 36-летнюю женщину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска власти обнаружили возле их бассейна клетку с тигром-альбиносом. По информации издания, пара нередко хвасталась друзьям, что на планете осталось всего 20 подобных особей.

В доме правонарушителей также нашли большое количество оружия и наркотиков. В нескольких комнатах задержанные выращивали марихуану. Полиция полагает, что оба задержанных испанцы распространяли наркотики по всему городу Аликанте.

Власти проводят расследование и выясняют, имела ли пара разрешение и соответствующие документы на владение белым тигром. На данный момент животное находится на вилле, за ним ухаживают родственники задержанных. По их словам, зверь абсолютно здоров.

Белый тигр — представитель бенгальского тигра с врожденным отсутствием пигмента меланина. Подобная мутация происходит крайне редко: из десяти тысяч особей с нормальным окрасом встречается только один альбинос.

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