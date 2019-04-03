Редчайшую зебру-альбиноса сняли на камеру

В национальном парке Серенгети, Танзания, нашли редчайшую зебру-альбиноса. Уникальные снимки животного опубликовало издание National Geographic.

Фотограф Серхио Питамиц (Sergio Pitamitz) запечатлел необычную особь 17 февраля. «Сначала я решил, что она извалялась в пыли», — вспоминает мужчина. Тогда он проследил, как зверь заходит в водоем, чтобы утолить жажду. Его золотистый окрас не изменился.

Несколько ученых, в том числе Грех Барш (Greg Barsh) из исследовательского института в Хантсвилле, заключили, что мутация вызвана частичным альбинизмом — нехваткой меланина в кожном покрове животного. Необычные животные крайне редко встречаются в естественной среде обитания. «Про альбинизм среди зебр ничего не известно», — добавил Барш.

Фотографии Питамица доказывают, что зебры с такой аномалией могут выжить в дикой природе, находясь среди «нормальных» сородичей, отметил Барш. Теперь ученым предстоит выяснить, с какими трудностями зебрам-альбиносам приходится сталкиваться в повседневной жизни.

В середине февраля сообщалось, что житель Великобритании запечатлел редчайшую белку-альбиноса в английском графстве Линкольншир. Фотограф дикой природы Стивен Плант выжидал момент, чтобы снять на камеру птицу семейства зимородковые. Тогда он заметил белку редкого окраса. В Великобритании проживает лишь 50 подобных особей.

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