В Африке впервые за 100 лет запечатлели черного леопарда

В Кении фотограф-натуралист запечатлел представителя редчайшего вида пантеры, черного леопарда. Об этом пишет Daily Mail.

Уилл Беррар-Лукас (Will Burrard-Lucas) рассказал, что с детства хотел увидеть этого зверя. После полученных сообщений о том, что леопарда заметили в кенийском графстве Лайкипиа, он договорился о сотрудничестве с учеными зоопарка Сан-Диего в том районе и отправился в экспедицию.

Он разместил фотоловушки и несколько вспышек, и оставил технику на несколько дней. Вернувшись, он отсмотрел полученные кадры и не поверил глазам: «Прошло несколько дней, прежде чем я осознал, что исполнил свою мечту», — сказал он.

Черный окрас леопарда — редкая генетическая мутация, противоположная альбинизму. Последний раз фото черного леопарда было сделано в 1909 году.

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