Проглоченная игрушка заставила ребенка пищать подобно дельфину

Ребенок из китайского города Сиань, провинция Шэньси, проглотил игрушечный свисток и начал пищать, как дельфин. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шестилетняя девочка играла с пластиковой игрушкой и случайно проглотила игрушечный свисток. Он застрял в трахее ребенка и издавал писк каждый раз, когда девочка вдыхала и выдыхала воздух. В результате девочка издавала звук, похожий на свист дельфина.

Пострадавшую отвезли в больницу, где ей сделали рентген, чтобы определить точное местоположение инородного тела. Затем хирурги извлекли свисток из ее трахеи. Один из врачей подчеркнул, что если бы девочка была младше, она могла задохнуться от проглоченной игрушки.

Ранее сообщалось, что в Китае врачи извлекли из желудка девочки браслет из магнитных бусин. Процедура заняла 15 минут.

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