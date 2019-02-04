Проглоченная зубочистка вызвала заражение крови и кровотечение у спортсмена

В США профессиональный спортсмен случайно проглотил зубочистку и заработал опасную для жизни инфекцию. Об этом сообщает издание ArsTechnica со ссылкой на публикацию в научном журнале New England Journal of Medicine.

Самочувствие 18-летнего юноши ухудшилось во время поездки на тренировку в другой штат. Он страдал от тошноты и боли в животе, у него повысилась температура и началась диарея. После обращения в больницу его осмотрели, сделали анализ крови и спустя пять часов отпустили, так и не поставив диагноз.

Несмотря на отсутствие медицинской помощи, ему стало лучше, боль ослабла, а температура снизилась. Симптомы вернулись лишь через две недели, когда он снова уехал на тренировку. На этот раз температура повысилась до 39,4 градуса, а в стуле появилась кровь. Ему сделали томографию, но причина болезни так и осталась загадкой. Врачи рекомендовали возвращаться домой и ложиться на обследование.

Через несколько дней при подготовке к колоноскопии у спортсмена повысилась температура, начался озноб, он почувствовал сильную боль в животе, а в его стуле появилось значительное количество крови. Его госпитализировали с симптомами, характерными для заражения крови.

При колоноскопии в его кишечнике нашли проглоченную зубочистку. После удаления инородного предмета у пациента открылось сильное кровотечение. Чтобы остановить кровь, понадобилась экстренная операция. Как выяснилось, зубочистка пробила не только стенку толстой кишки, но и расположенную рядом артерию.

Юноша провел в больнице около недели. Ему понадобилось семь месяцев, чтобы полностью восстановиться и вернуться в спорт. По словам одного из врачей, узнав о причине своих проблем, молодой человек вспомнил, что незадолго до ухудшения самочувствия ел сэндвич. Вероятно, зубочистка находилась именно там.

В феврале сообщалось, что житель Китая перенес операцию по удалению зубочистки из сердца. Он проглотил ее вместе с алкоголем четыре года назад.

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