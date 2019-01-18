В горле женщины нашли проглоченную 17 дней назад упаковку с лекарством

Жительница британского города Белфаст больше двух недель жила с пластиковой упаковкой обезболивающих таблеток, застрявшей у нее в горле. Случай описан в научном журнале BMJ Case Reports.

Женщина обратилась в больницу и пожаловалась, что чувствует в горле инородное тело. Кроме того, она испытывала затруднения при глотании. По ее словам, проблемы начались после ночного приема обезболивающего средства.

После осмотра, рентгена и эндоскопии носа специалисты пришли к выводу, что она поцарапала глотку или пищевод, когда глотала таблетки. Ее выписали и посоветовали повторно обратиться к врачу, если симптомы не исчезнут через 48 часов.

Спустя три дня женщина снова поступила в больницу с теми же жалобами и провела там двое суток. Неприятные ощущения в горле сохранились, поэтому через пять дней ей сделали контрастную рентгенографию, которая не выявила ничего подозрительного.

После этого ее направили на гастроскопию. На этот раз в верхней части пищевода пациентки обнаружили целую пластиковую упаковку с таблетками, которую она случайно проглотила. Инородное тело успешно извлекли. Оно находилось в ее организме 17 дней.

В 2017 году сообщалось, что врачи достали из легких 47-летнего жителя британского города Престон игрушечный дорожный конус, который попал туда 40 лет назад. Первоначально врачи подозревали, что нашли злокачественную опухоль.

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