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Китаянка 40 лет жила с колпачком от ручки в легком

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В легком жительницы китайской провинции Шаньдун нашли колпачок от ручки, который она проглотила 40 лет назад. Об этом сообщает издание Daily Mail.

49-летняя женщина обратилась к врачу с жалобами на боль в животе. Первоначально подозревали воспаление органов таза, однако рентген показал затемнение в грудной клетке. Компьютерная томография подтвердила наличие инородного тела в нижней части правого легкого. В ходе эндоскопической операции оттуда извлекли колпачок от ручки.

Китаянка утверждает, что случайно проглотила его в девять лет, когда играла с соседом по парте в школе. Родственники отвели ее в больницу, где врачи, не обнаружив видимых симптомов, заключили, что колпачок уже вышел из организма естественным путем. В действительности он остался в легком и, по всей видимости, стал причиной приступов кашля, которыми женщина страдала с 30 лет.

В 2017 году сообщалось, что врачи достали из легких 47-летнего жителя британского города Престон игрушечный дорожный конус, который попал туда 40 лет назад. Первоначально врачи подозревали, что нашли злокачественную опухоль.

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