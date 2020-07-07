Туристы забили тюленя ради эффектных снимков и попали на видео

В Казахстане туристы забили тюленя ради эффектных снимков. Видео, снятое на пляже села Курык в Магнистауской области, опубликовано на местном портале «Лада».

На кадрах видно, как группа взрослых людей бьет камнями и палками тюленя на морском берегу, а другие отдыхающие, стоящие рядом, снимают происходящее на смартфоны.

«Это сделали ради забавы, чтобы сфотографироваться и показать тюленя детям. После этого они выкинули его назад в море», — рассказал журналистам очевидец произошедшего, отметив, что не знает о том, выжило ли животное после случившегося.

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина ударил тюленя на Гавайях. После этого туриста объявили в розыск, поскольку животное относится к вымирающему виду и нападение на него считается серьезным правонарушением.

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