Тюлень выполз из океана и поселился у мужчины во дворе

В американском городе Анакортс (штат Вашингтон) самка морского слона приползла к мужчине во двор и поселилась там на несколько дней. Об этом пишет Vice.

Спенсер Андрич, который работает преподавателем, готовился к очередному онлайн-уроку, когда увидел приползшего тюленя (неподалеку от дома Андрича находится залив, который впадает в Атлантический океан). Животное вело себя очень дружелюбно и пыталось попасть внутрь здания. Американец даже испугался, что морской слон случайно разобьет стеклянную дверь на кухню.

По словам Андрича, такого случая никогда не было в местных краях. Он связался с Ральфом Даунсом, сотрудником Департамента по охране рыбы и дикой природы. Оказалось, что это давно знакомая сотрудникам ведомства самка тюленя по имени Элси Мэй (у нее были метки на ластах). Она отличалась особенным дружелюбием и любознательностью, не боялась людей и машин. Элси Мэй безмятежно спала на лужайке у преподавателя, а спустя три дня куда-то уползла, вероятно, обратно в океан.

Большую часть времени такие тюлени проводят в открытом океане. Они могут находиться до двух часов под водой и при этом подниматься на поверхность всего на несколько минут. Весной морские слоны вылезают на берег для линьки, где они сбрасывают мех и восстанавливают верхний слой кожи.

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