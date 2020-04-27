Мурманские ученые показали первого рожденного в неволе серого тюленя

Ученые Мурманского морского биологического института (ММБИ) в Кольском заливе Баренцева моря показали первого рожденного в неволе щенка краснокнижного серого тюленя по кличке Тима. О его рождении рассказал заместитель директора ММБИ по науке Денис Моисеев, передает «Интерфакс».

Щенок родился еще в декабре, но в ММБИ не рассказывали об этом, так как было неизвестно, выживет он или нет. Моисеев заявил, что рождение серого тюленя — уникальное событие как для науки, так и для перспектив популяции.

В институте рассказали, что Тиму родила 14-летняя самка Бувя от дикого тюленя, «с которым у нее случился роман, несмотря на заградительную сетку». После того, как ученые поняли, что самка беременна, они соорудили специальный помост, имитирующий берег, где обычно тюлени приносят потомство.

С момента рождения за Тимой наблюдают, за четыре месяца он набрал более 40 килограмм и вырос до 110 сантиметров. Недавно он научился взбираться из воды на помост. Ученые изучают, как Тима реагирует на свет, звук и воспринимает цвета. Часть научных работ с его участием придется начать позднее из-за эпидемии коронавируса. Всего в лаборатории биотехнических систем ММБИ девять серых тюленей, ученые изучают их сенсорные системы, адаптацию и аспекты содержания в неволе, а также возможное использование для решения задач военного, научно-практического и хозяйственного значения.

Ранее директор по науке норвежского Полярного института Налан Коч рассказал, что из-за потепления в Арктике происходит сокращение популяций белого медведя, моржей и тюленей. По его словам, изменение климата сказывается в том числе на живущем во льдах фитопланктоне, которым питается зоопланктон в летние сезоны. Из-за преждевременного таяния сбивается ритм пищевой цепочки. Негативные последствия от этого можно ожидать в Баренцевом море, где ведут промысел компании и граждане из Норвегии и России.

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