Жители многоэтажки в Подмосковье провели спасательную операцию ради утки

Видео: 360tv.ru

Жители многоэтажного дома в Подмосковье провели целую спасательную операцию, чтобы помочь утке. Она застряла на одном из балконов ЖК «Левобережная дубрава» в Химках и не могла взлететь. Об этом сообщает телеканал «360».

Птица находилась на балконе четвертого этажа и не могла оттуда выбраться из-за остекления. В квартире в это время никого не было — хозяин в ближайшее время возвращаться не планировал. Тогда жильцы обратились в МЧС, но там сказали, что подобными случаями не занимаются.

Неравнодушные соседи не отчаялись и вызвали за свой счет промышленного альпиниста. «А дальше дело осталось за малым, соседи этажом ниже любезно предоставили свой балкон, чтобы оттуда начать операцию по спасению», — рассказали каналу жильцы. В итоге мужчина залез на балкон, аккуратно взял животное и выпустил на свободу.

«Такие добрые истории как никогда сейчас нужны людям, чтобы мы все оставались чуткими и внимательными к окружающим и, конечно, братьям нашим меньшим», — подытожили жильцы «Левобережной дубравы».

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