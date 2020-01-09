В российском городе ради спасения голубя пробили стену

В квартире жилого дома в Екатеринбурге пробили стену, чтобы спасти застрявшего там голубя. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

Вечером 8 января жильцы одного из домов Комсомольского района Екатеринбурга (ЖБИ) обратились в местный центр зоозащиты. Они рассказали прибывшим волонтерам, что с самого утра у них за стеной кто-то шуршит и скребется. «Хозяева очень точно указывали место, откуда доносились звуки», — передали зоозащитники.

С согласия хозяев волонтеры проделали несколько отверстий в стене при помощи перфоратора. Уже сквозь первое проделанное отверстие стали видны перья застрявшей там птицы. Голубя благополучно извлекли из ловушки. Птица была жива, но ее голова была неестественно вывернута. Волонтеры передали голубя ветеринарам.

По словам спасателя Евгения Зенкова, во время холодов птицы достаточно часто попадают в вентиляционные каналы. Они залезают туда с чердаков в поисках тепла и проваливаются.

Ранее жительница графства Линкольншир столкнулась с голубиными атаками на своем участке, из-за которых она не могла спокойно спать на протяжении двух лет. Сосед пенсионерки установил кормушку для голубей. Голубиный помет не только загрязнял крышу и трубы, но зачастую попадал внутрь дома через дымоход и покрывал окна плотным слоем.

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