В квартиру россиян проник огромный питон и посеял панику

В российском городе Пермь в квартиру в одной из многоэтажек проник полутораметровый питон и напугал жильцов. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в среду, 31 июля. По словам Ильмиры Юмухаметовой, она вернулась домой вечером, зашла в туалет вылить старую заварку и заметила на полу что-то темное. Включив свет, она поняла, что это огромная змея. Женщина спрятала детей в самой дальней комнате и позвала мужа, который тут же позвонил председателю товарищества собственников недвижимости (ТСН).

«Он прокричал мне в трубку: 'Что делать? У меня дома змея'. Сначала я даже подумал, что он пьяный, но потом понял, что это не шутки», — вспоминает председатель. Он вызвал спасателей и поднялся вместе с ними в квартиру.

Змея по-прежнему была в туалете: она свернулась в клубок и спряталась за унитаз. Спасатели проверили ее в интернете и пришли к выводу, что это неядовитый королевский питон. По словам заместителя директора по оперативным вопросам пермской городской службы спасения Павла Хлызова, из-за холода пресмыкающееся было сонным. Его взяли голыми руками, убрали в мешок, а затем отдали в местный серпентарий. Животное вернут хозяину, как только он объявится.

Семья Ильмиры Юмухаметовой до сих пор задается вопросом, как пресмыкающееся пробралось к ним в квартиру. Спасатели считают, что змея могла попасть в туалет через канализацию, однако никто из жильцов дома так и не признался, что держал в квартире питона. «Откуда бы он не заполз, мы испытали сильный стресс,— рассказала Ильмира Юмухаметова.— Я очень сильно испугалась за своих детей!»

Королевский питон — неядовитая змея, достигающая 1,2-1,5 метра в длину. Питается мелкими млекопитающими и птицами. Он не представляет опасности для человека, поэтому его часто держат в качестве домашнего животного.

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