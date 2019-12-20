Нашествие голубей превратило жизнь пенсионерки в ад

Кэти Уэйт, 55-летняя уроженка графства Линкольншир, столкнулась с проблемой, которая превратила ее жизнь в ад. По словам женщины, на протяжении двух лет она не могла нормально спать из-за непрекращающихся голубиных атак. Об этом пишет The Daily Mail.

Проблема возникла в 2017 году, когда сосед пенсионерки установил кормушку для голубей в непосредственной близости от ее участка. Со временем птиц прилетало все больше, а их поведение становилось агрессивнее. Птичье нашествие привело к тому, что Кэти Уэйт стала опасаться выходить в собственный двор: «Вы всегда можете услышать их снаружи. И когда они приближаются, это ужасно, потому что они становятся все громче и громче, как военные бомбардировщики». Голуби досаждали ей с момента переезда в дом и зачастую вызывали опасения быть «обстрелянной» продуктами своей жизнедеятельности. Как утверждает Кэти, больше всего пострадал ее сад, ставший непригодным для использования — «голубиное дерьмо было везде».

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По словам потерпевшей, в результате голубиных атак ее дом выглядел как «нечто из фильма Альфреда Хичкока "Птицы"». Голубиный помет не только загрязнял крышу и трубы, но зачастую попадал внутрь дома через дымоход и покрывал окна плотным слоем. Помимо прочего, сын Кэти Уайт страдает аллергией. Регулярный контакт с животными только усугубил его недуг — ему пришлось увеличить дозу лекарства. «Он удвоил количество лекарства, которое ему нужно принимать, чаще использовал свой ингалятор, и нам пришлось выписывать ему эпинефрин», — возмутилась Кэти.

Случай Кэти привлек внимание местных властей — ситуацию под контроль взял местный Совет по охране окружающей среды. Сосед Уэйт получил предписание властей, согласно которому ему запрещалось кормить голубей целый месяц. При этом тотального запрета на кормление птиц власти вводить не намерены.

Ранее жительница Череповца Наталья Березина столкнулась с проблемой, когда голуби застревали и гибли в вентиляционной шахте ее дома. Управляющая компания игнорировала ее просьбы разобраться с ситуацией.

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