Плещущийся у берега в Крыму дельфин подружился с псом и попал на видео

В Крыму приплывший к берегу дельфин подружился с псом. Видео необычной прогулки опубликовала в Instagram хозяйка собаки, блогер zvezdopad_vospominanij.
На кадрах видно, как овчарка подбежала дельфину, который плещется на побережье у мыса Опук, и лизнула его.
«Собака долго не замечала его, а потом увидела, заинтересовалась и залезла в воду, хотя обычно никогда этого не делает. А дельфины потом еще долго ловили рыбу в море», — рассказала блогер «Ленте.ру».
Она отметила, что во время съемок видео никто не пострадал, а дельфин не выбрасывался берег, а просто охотился за хамсой.
Ранее в сети появилось видео с косатками, подплывшими к лодкам с туристами на Сахалине. По словам автора ролика, появление морских хищников сделало их путешествие к древнему маяку «незабываемым».