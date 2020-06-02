Россиянин отправился порыбачить и заснял на видео танец двух дельфинов

Видео: vk.com/vladimirmurmanski

Житель Мурманской области отправился порыбачить, встретил двух дельфинов и заснял их танец на видео. Об этом сообщило издание «Север Пост».

На кадрах видно, что пара дельфинов кружит и периодически выпрыгивает на поверхность возле лодки, на которой находится автор ролика.

Мужчина уточнил, что встретил млекопитающих в районе губы Карелинская на выходе из Кольского залива. Он добавил, что видел там же китов, малых полосатиков.

В октябре 2019 года на видео попала гонка троих дельфинов с катером у берегов Териберки. На кадрах видно, что двое дельфинов плывут близко к судну, периодически проплывая под ним. Позднее к ним присоединился третий.

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