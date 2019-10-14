Гонки дельфинов с катером в Заполярье попали на видео

Три дельфина устроили гонки с рыбацким катером у берегов Териберки. Находящиеся на судне мужчины сняли это на видео, которое опубликовано в группе «Мурманск | Официальная группа» во «ВКонтакте».

На кадрах два дельфина плывут близко к судну, периодически проплывая под ним. Позднее к ним присоединяется третье животное. «Они наперегонки! Кто кого», — сказал один из очевидцев.

В комментариях под записью один из пользователей указал, что в это время года дельфинов можно часто встретить в компании китов возле Шпицбергена.

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