У берега Черного моря во время изоляции заметили плещущихся дельфинов

Жители Краснодарского края заметили дельфинов во время режима изоляции, введенного из-за вспышки коронавируса, на одном из местных пляжей. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована на портале Pikabu.

На размещенном в сети ролике видно, как несколько животных плавают вдоль берега. «Природа настолько очистилась, что дельфины плещутся», — указано в подписи. Уточняется также, что видео было снято в четверг, 14 мая, в районе села Витязево, входящего в состав муниципального образования город-курорт Анапа.

Согласно последним данным, на сегодняшний день в Краснодарском крае COVID-19 зафиксирован у 2319 местных жителей. 858 пациентов выписаны с выздоровлением, 24 носителя инфекции скончались.

Власти Краснодарского края продлили режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса до 23 мая. После окончания указанного срока планируется восстановить внутримуниципальное сообщение, однако запрет на передвижение между муниципалитетами сохранится, а на внешних границах региона будет усилена работа постов.

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