Сотни черных дельфинов выбросились на берег в Тасмании

Сотни черных дельфинов-гринд выбросились на берег в районе австралийского города Стран, штат Тасмания. Треть из них уже погибла, сообщает CNN.

Около 270 животных лежат вдоль пляжа и на двух песчаных отмелях, причем некоторые из них располагаются на труднодоступных участках побережья. Точное число пострадавших гринд до сих пор не установлено.

В спасательных работах участвуют десятки добровольцев, а также сотрудники рыбных хозяйств, полиции и тасманской службы парков и дикой природы. Около 60 человек переносят еще живых гринд в океан или ищут другие способы помочь оказавшимся на суше животным.

BBC News сообщает, что пока удалось спасти лишь 25 дельфинов. Ожидается, что работа растянется еще на несколько дней. За это время многие выбросившиеся на берег гринды могут погибнуть. Кроме того, есть риск, что их беспомощность привлечет акул.

Гринды — род морских млекопитающих из семейства дельфиновых. Длина особи варьируется от 3,6 до 8,5 метра, а средний вес составляет 800 килограммов. По оценке биологов, у берегов Новой Зеландии, Австралии, Южной Африки, Аргентины и Чили в 2006 году обитали около 200 тысяч гринд.

В 2017 году сообщалось, что на берег Новой Зеландии в течение нескольких дней выбросились сотни гринд. В спасении животных принимали участие сотни добровольцев. Десятки человек образовали живую цепь и пытались остановить дельфинов, которые продолжали плыть к суше.