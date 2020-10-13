России предрекли катастрофические погодные явления

Из-за глобального изменения климата в России усилятся засухи и морозы на фоне всеобщего потепления. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии наук Игорь Мохов на заседании президиума РАН, пишет газета «Взгляд».

По словам ученого, за последние десятилетия в России уже в несколько раз возросло число катастрофических метеорологических явлений, включая смерчи. Это происходит из-за того, что с повышением температуры растет влагоемкость, а значит, увеличиваются объемы осадков. Поскольку Россия является северной страной и занимает большую площадь, температура меняется неоднородно, что влияет на циркуляцию атмосферы. В одних местах выпадают обильные осадки, вызывающие наводнения, а в других регионах усиливаются засушливые условия.

Мохов подчеркнул, что скорость изменения климата на Земле, и особенно в России, невозможно объяснить без антропогенного влияния. За последние 40 лет число экстремальных погодных явлений, включая наводнения, штормы, засухи и тепловые волны, увеличилось в четыре раза, что связано с глобальным потеплением. Однако ученый предрекает, что следующий год окажется холоднее предыдущего из-за естественных колебаний температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане.