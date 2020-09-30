Миллионы людей оказались под угрозой глобальной катастрофы

Ученые Университета штата Индианы в США пришли к выводу, что более 300 миллионов человек, проживающих в районах речных дельт в низменностях, находятся под угрозой катастрофических наводнений из-за тропических штормов, которые стали более смертоносными из-за глобального потепления. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали данные за 2017 год о 2174 дельтах рек по всему миру. Оказалось, что каждый десятый человек в мире живет в поймах, подвергаясь риску мощных циклонов, которые случаются как минимум раз в столетие, но скорость ветра достигает разрушительных значений, равных 350 километрам в час. Однако увеличение температуры океанов и влаги в атмосфере провоцируют учащение сильных штормов. При этом 329 миллионов человек проживает в развивающихся и наименее развитых странах.

Три четверти населения приходится на районы десяти речных бассейнов, включая речную систему Ганг-Брахмапутра, где проживает 105 миллионов человек, и дельту Нила, где проживает 45 миллионов человек. Населенные дельты рек, большинство которых подвергаются ударам тропических штормов, являются домом для почти 5 процентов человечества. Ситуацию усугубляет то, что построенные почти во всех основных речных системах плотины препятствует осадконакоплению в низинах, которые является естественной защитой от тропических циклонов. Кроме того, истощение грунтовых вод способствует проседанию городов.

По мнению экспертов, треть территории Джакарты, столицы Индонезии, где проживает 30 миллионов человек, может быть затоплена к 2050 году.