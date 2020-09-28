Замечены катастрофические изменения в океанах Земли

Ученые Бернского университета в Швейцарии заметили, что тепловые волны в Мировом океане стали возникать чаще в несколько десятков раз из-за влияния человека на климат Земли. В результате усилилось катастрофическое разрушение морских экосистем, что наносит ущерб рыболовству. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи изучили спутниковые данные в период с 1981 по 2017 год. В первое десятилетие периода исследования произошло 27 крупных волн тепла, которые длились в среднем 32 дня, а температура воды повышалась на 4,8 градуса Цельсия выше долгосрочных средних значений. Однако за последнее десятилетие произошло 172 крупных события, продолжавшихся в среднем 48 дней и достигших пиков на 5,5 градуса выше долгосрочной средней температуры.

Подобные климатические отклонения на площади 1,5 миллиона квадратных километров сильно влияют на условия жизни морских организмов.

Результаты статистического анализа показали, что антропогенное изменение климата является главным фактором увеличения частоты температурных аномалий. Если температура повысится на три градуса Цельсия выше доиндустриальных значений (в настоящее время реализуется этот сценарий), можно ожидать, что чрезвычайно экстремальные ситуации в Мировом океане будут возникать один раз в год или десятилетие.