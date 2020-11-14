Москвичей предупредили о резком похолодании

В Москве и Московской области резко похолодает со следующей недели, температура воздуха начнет опускаться ниже 0 градусов. Об этом жителей региона предупредила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН в субботу, 14 ноября.

По ее словам, на выходных сохранится плюсовая температура без осадков, но уже в понедельник, 16 ноября, в столице похолодает до минус 3, в области — до минус 6.

Во вторник и среду, 17 и 18 ноября, ожидается солнечная погода по утрам и переменная облачность, но похолодание продолжится — температура воздуха может упасть до минус 8, отметила Макарова.

Кроме того, по мнению синоптика, в Подмосковье вместе с похолоданием может повыситься атмосферное давление.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущая зима в России не будет экстремально холодной, однако и не будет такой теплой, как прошлая. В среднем, температура будет держать в пределах нормы, отметил он.