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Синоптик рассказал о погоде грядущей зимой в России

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Грядущая зима в России не будет экстремально холодной, однако и не будет такой теплой, как прошлая. В среднем, температура будет держать в пределах нормы. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы. В северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири — выше нормы», — пояснил синоптик. Он также добавил, что снега до второй декады ноября не ожидается.

Вильфанд также отметил, что в ноябре не стоит надеяться на продолжение бархатного сезона на российских курортах.

Ранее синоптик говорил, что зима ожидается около или чуть выше нормы. Однако, по его словам, ниже нормы отметка ртутного столба не опустится.

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