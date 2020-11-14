Врач предупредил россиян о повышенном риске заразиться COVID-19 зимой

Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев предупредил россиян в беседе с ТАСС о повышенном риске заразиться COVID-19 зимой.

По его словам, вероятность заразиться коронавирусом при сильных морозах повышается по сравнению с плюсовой температурой, так как частички вируса могут дольше задерживаться в воздухе. «Морозный воздух более вязкий», — заявил врач.

Специалист пояснил, что, говоря воздушно-капельном пути передачи вируса, капля больше пяти микрон опускается вниз, а капля меньше пяти микрон с выдыхаемым воздухом летит на собеседника, когда тот чихнул или дыхнул. При теплой погоде частички такого размера быстро оседают, а при морозном воздухе, чем мороз сильнее, в этом случае частицы летают в воздухе и вероятность их вдохнуть другим человеком выше.

Зайцев отметил, что высокая вероятность «поймать» такие частицы будет только в том случае, если зараженный человек чихает или усердно разговаривает, а собеседник в это время зевнул или слушает с открытым ртом.

Кроме того, врач заметил, что с наступлением холодов люди в целом больше болеют и организм более ослаблен, так как не все хорошо одеваются и переохлаждаются.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что сложная ситуация с коронавирусом в регионах России растянется на полгода. по его словам, было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года, полагает специалист.