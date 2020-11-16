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Россиян предупредили о погодных аномалиях в течение недели

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о погодных аномалиях в различных частях страны в течение недели. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, погода в России будет неоднородная. Он отметил, что на азиатской территории погода будет очень теплой, и температура превысит норму на 12-20 градусов. На севере европейской части температура также будет выше нормы на 4-8 градусов, а в центре данного региона — на 4-6 градусов. При этом на юге европейской части, Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, погода, наоборот, будет аномально холодная, и температура будет ниже климатической нормы на 4—7 градусов.

Ранее Вильфанд объяснил температурный парадокс в России, при котором в ноябре одинаковые температуры наблюдаются в разных частях страны, например в Астрахани и Салехарде (ЯНАО).

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