Россиянам пообещали оттепели в декабре

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин пообещал россиянам оттепели в декабре. Он рассказал о погоде в следующем месяце РИА Новости.

По его словам, периоды оттепели могут наблюдаться в первый месяц зимы в центре Европейской России.

«В декабре мы допускаем, очень большая вероятность, что будет одна-две оттепели, когда температура будет около нуля. В Москве (как в мегаполисе со своим микроклиматом) это могут быть и слабо плюсовые температуры», — сказал Варакин.

Он напомнил, что зима в России 2019-2020 года была рекордно теплой. По его словам, нынешняя зима ожидается холоднее предыдущей, однако все равно теплее климатической нормы.

18 ноября руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предсказал россиянам метеокачели в ближайшее время. Резкое, но кратковременное потепление затронет Калининградскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Тверскую области и Карелию.