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Россиянам предсказали метеокачели

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предсказал россиянам метеокачели в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с 18-19 ноября в центральный регион придет мощный скандинавский циклон. Резкое, но кратковременное потепление затронет Калининградскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Тверскую области и Карелию.

«У нас будут такие метеокачели. Подходит очень глубокий и мощный Скандинавский циклона с ярко выраженными атмосферными фронтами», — сказал он, пояснив, что это касается Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, юга Карелии.

В то же время в Москву и Подмосковье метеокачели принесут небольшие осадки. «Мы тоже ощутим этот подход циклона, будет больше облаков и осадки небольшие», — сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о погодных аномалиях в различных частях страны в течение недели. По словам Вильфанда, погода в России будет неоднородная. Он отметил, что на азиатской территории погода будет очень теплой, и температура превысит норму на 12-20 градусов.

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