Синоптики предупредили россиян о надвигающейся «тяжелой погоде»

По прогнозам синоптиков россиян ждет «тяжелая погода» на следующей неделе. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, на европейскую часть страны надвигается очень нестабильный температурный режим. Во второй половине воскресенья пойдет снегопад, который будет идти до понедельника. При этом с началом недели начнется потепление до плюс 3-4 градусов, возможно, и выше. По ночам столбик термометра будет опускаться до минус шести градусов. Из-за таких перепадов температуры на дорогах будет гололедица. На улице будет серо и мрачно, но тепло.

21 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал, что к середине следующей недели уже вся территория страны будет под воздействием Атлантических воздушных масс. В умеренных широтах он прогнозирует превышение нормы на два-три градуса, а на азиатской территории страны — на 12-15 градусов.