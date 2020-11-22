Россиянам пообещали аномальное тепло

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал аномальное тепло, которое ожидает жителей некоторых регионов России в ближайшую неделю. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, температура в центральной части страны превысит норму на 2–4 градуса, а в северо-западных регионах — на 4–7 градусов.

Синоптик объяснил аномальное потепление переносом воздушных масс с запада на восток. «На севере это приводит к значительным аномалиям, в умеренных широтах — около нормы», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что россиян ждет «тяжелая погода» на следующей неделе. По ее словам, на европейскую часть страны надвигается очень нестабильный температурный режим. С началом недели начнется потепление до плюс 3-4 градусов, возможно, и выше. По ночам столбик термометра будет опускаться до минус шести градусов. Из-за таких перепадов температуры на дорогах будет гололедица.