Перечислены российские регионы с аномальным холодом

В ряд регионов России придет аномальный холод. Их перечислил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его прогнозам, аномально холодная погода прогнозируется в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Омской, Екатеринбургской областях, в Татарстане, Башкортостане, Оренбурге, Кургане, Новосибирске и Томске.

Синоптик предрек, что в этих регионах температура опустится до минус 20-25 градусов, что ниже климатической нормы на 5-10 градусов. «Это по-настоящему холод, конечно», — отметил Вильфанд.

В то же время в некоторых российских регионах будет аномально тепло. Температура на 4-6 градусов выше обычных значений ожидается в субъектах Северо-Западного федерального округа (СЗФО): в Санкт-Петербурге, Новгороде, Пскове, Карелии, Мурманской, Архангельской областях.

Период аномально теплой погоды будет продолжаться на азиатской части России, где температурные аномалии будут достигать 25 градусов. «Длительный и необычный процесс там, это бывает не часто. Атлантический воздух будет определять погоду и на Ямале, и на Таймыре, и в центре Красноярского края, и в Якутии.(...) Жара да и только», — заключил он.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что предстоящая зима в России будет холодной, но температура воздуха не будет ниже нормы. С большой вероятностью в этом году не будет такой аномально теплой зимы, как в предыдущем.