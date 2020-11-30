Осень 2020 года станет самой теплой в Москве за всю историю

Осень в Москве в этом году станет самой теплой за все время метеонаблюдений в столице. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сентябрь был очень теплым, октябрь — самым теплым, ноябрь, конечно же, тоже выдался теплее нормы существенно», — пояснил он.

По данным Гидрометцентра, в ноябре средняя температура в Москве составила плюс 3,2 градуса, это на 4,4 градуса выше климатической нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о приближении холодного фронта с сильными снегопадами. С 1 декабря начнет восстанавливаться снежный покров, его высота достигнет семи сантиметров. Температура днем и ночью будет в районе нуля градусов.