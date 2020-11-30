Россия
 
Последние новости
В России выявили 26,3 тысячи новых случаев коронавируса
Назван «враг» Су-57
Кадыров назвал Тайсона братом и предложил провести новый бой с Джонсом в Грозном
Великобритания обратится к Netflix по поводу достоверности сериала «Корона»
Собчак объяснила отказ носить маску в общественных местах
В проблемах пенсионной реформы обвинили россиян и их доходы
Михаил Галустян показал свой дом в Сочи
Снимок российской стюардессы в бикини на яхте удивил иностранцев в сети
Ученые поймали «лох-несское чудовище»
Курс евро взлетел
Новости партнеров
Прослушать новость

Осень 2020 года станет самой теплой в Москве за всю историю

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Осень в Москве в этом году станет самой теплой за все время метеонаблюдений в столице. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сентябрь был очень теплым, октябрь — самым теплым, ноябрь, конечно же, тоже выдался теплее нормы существенно», — пояснил он.

По данным Гидрометцентра, в ноябре средняя температура в Москве составила плюс 3,2 градуса, это на 4,4 градуса выше климатической нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о приближении холодного фронта с сильными снегопадами. С 1 декабря начнет восстанавливаться снежный покров, его высота достигнет семи сантиметров. Температура днем и ночью будет в районе нуля градусов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Перечислены российские регионы с аномальным холодом
Москвичей предупредили о приближении сильных снегопадов
Россиянам предсказали погодные аномалии