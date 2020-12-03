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Москвичам пообещали «марсианскую погоду»

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве на следующей неделе установится холодная «марсианская погода». Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости в четверг, 3 декабря.

По его словам, похолодание связано с усилением Сибирского антициклона. Так, начиная с воскресенья, 6 декабря, в Москве начнутся сибирские морозы. С каждым днем температура воздуха будет падать. Ночью она может опускаться до минус 14, днем — до минус 8.

«Впереди нас ждет преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами “марсианская” погода», — сказал Тишковец.

Ранее синоптики предсказали «скандинавскую» зиму в Москве. Евгений Тишковец заявил, что средняя температура воздуха на ближайшие три месяца в столице составит четыре градуса мороза. Это, по его словам, соответствует температурным значениям таких столиц, как Осло или Хельсинки — с характерным мягким и влажным климатом.

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