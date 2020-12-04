Синоптик предупредил россиян об опасных морозах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об опасных морозах, которые ожидаются в ряде регионов европейской части страны. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Вильфанд, с 4 по 8 декабря температура на семь градусов ниже нормы ожидается в Нижегородской, Кировской областях, республиках Мордовии и Марий Эл. Кроме того, аномальные холода придут на север Калмыкии. Там прогнозируется температура до 12 градусов ниже нормы, местами ночью морозы могут достигать минус 22 градусов. На 10-15 градусов ниже нормы похолодает на севере Волгоградской области, на побережье Волги, а также в Пензенской области.

Вильфанд отметил, что такие значительные отклонения от нормы требуют подготовки коммунальных служб и медработников. «Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация», — заключил он.

Ранее Роман Вильфанд предсказал россиянам морозную погоду: мощный антициклон приведет к похолоданию в европейской части России. По его словам, показатели температуры к выходным «опустятся до двузначных значений».