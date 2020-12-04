Россия
 
Последние новости
Число заражений коронавирусом в мире превысило 65 миллионов
Актеры из «Властелина колец» решили спасти дом Толкина и превратить его в музей
Подруга умершей во время стрима девушки раскрыла причину ее гибели
Бывшая стюардесса рассказала о неловкой ситуации с яичницей в бюстгальтере
В Южной Корее начали производить российскую вакцину от коронавируса
Африканская страна решила устроить распродажу слонов
Бизнесмен написал семье «COVID-19 добил меня» и покончил с собой
Посол России обвинил Зеленского в неспособности разрешить конфликт в Донбассе
Конгресс США одобрил новые санкции против «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Синоптик предупредил россиян об опасных морозах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об опасных морозах, которые ожидаются в ряде регионов европейской части страны. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Вильфанд, с 4 по 8 декабря температура на семь градусов ниже нормы ожидается в Нижегородской, Кировской областях, республиках Мордовии и Марий Эл. Кроме того, аномальные холода придут на север Калмыкии. Там прогнозируется температура до 12 градусов ниже нормы, местами ночью морозы могут достигать минус 22 градусов. На 10-15 градусов ниже нормы похолодает на севере Волгоградской области, на побережье Волги, а также в Пензенской области.

Вильфанд отметил, что такие значительные отклонения от нормы требуют подготовки коммунальных служб и медработников. «Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация», — заключил он.

Ранее Роман Вильфанд предсказал россиянам морозную погоду: мощный антициклон приведет к похолоданию в европейской части России. По его словам, показатели температуры к выходным «опустятся до двузначных значений».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Синоптики предсказали «скандинавскую» зиму в Москве
Россиянам предсказали морозную погоду
Москвичам пообещали «марсианскую погоду»