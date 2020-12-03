Россиянам предсказали морозную погоду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал россиянам морозную погоду: мощный антициклон приведет к похолоданию в европейской части России. Его слова приводит ТАСС.

По словам Вильфанда, показатели температуры к выходным «опустятся до двузначных значений».

Вильфанд добавил, что похолодание начнется в субботу, после чего температура будет понижаться каждый день. Начиная с этого дня, каждый день будет понижение температуры на 1-2 градуса. «Уже будут ночные температуры приближаться к двузначным значениям в субботу-воскресенье. Днем тоже будет вполне морозная погода», — отметил Вильфанд.

«Суть такова, что отрог антициклона, который распространялся с востока, трансформируется в центре европейской части России в по-настоящему мощный, огромный антициклон, установившийся надолго. Такой процесс зимой способствует понижению температуры, так что будет постепенное похолодание», — заключил он.

Ранее синоптики предсказали «скандинавскую» зиму в Москве. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что средняя температура воздуха на ближайшие три месяца в столице составит четыре градуса мороза. Это, по его словам, соответствует температурным значениям таких столиц, как Осло или Хельсинки — с характерным мягким и влажным климатом.