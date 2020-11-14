Врач назвал условие для снижения числа новых случаев коронавируса в России

Число выявляемых каждые сутки новых случаев заражения коронавирусом в России может пойти на спад с приходом морозной погоды. Такое условие для снижения заболеваемости назвал в беседе с РИА Новости сенатор, врач Сергей Леонов.

«В случае минусовой температуры снизится количество людей, находящихся на улице, контакты будут ограничены», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что в ближайшем будущем рост числа новых инфицированных продолжится, поскольку жители страны по-прежнему нарушают правила профилактики. «Мне кажется, это еще не предел заболеваний коронавирусом. Карантина нет, в регионах установлены ограничения, но люди ходят на работу, пользуются общественным транспортом», — заявил Леонов.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки был установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом — всего с 13 на 14 ноября в 85 региона страны выявили 22 702 новых инфицированных. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6627), Санкт-Петербурге (1852) и Московской области (786). Наименьшие показатель — в Чукотском (3) и Ненецком (8) автономных округах.