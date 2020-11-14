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В России умер 391 пациент с коронавирусом за сутки

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за последние сутки умер 391 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 14 ноября.

С учетом обновленных данных общее число умерших пациентов с COVID-19 в России достигло 32 834.

Также за последние сутки в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса в 85 регионах — это новый рекорд по суточному приросту с начала пандемии.

Рекордное число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за сутки было зафиксировано 12 ноября. В тот день сообщалось о 439 умерших.

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