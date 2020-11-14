Врач предостерег россиян от покупки «бесполезного» термометра

Врач общей практики, заведующий отделением скорой и неотложной помощи «Европейского медицинского центра» Александр Доленко предостерег россиян от покупки «бесполезного» термометра. Он рассказал «Комсомольской правде», стоит ли покупать бесконтактный термометр для дома.

По мнению специалиста, приобретать бесконтактный термометр для использования в домашних условиях вовсе необязательно. Врач отметил, что покупка может оказаться бесполезной тратой денег, так как точность таких измерителей хуже, чем у стеклянных градусников.

«Для бытового, домашнего использования не рекомендую бесконтактные термометры, так как хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс в принципе выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения», — пояснил Доленко.

По его словам, дома лучше использовать стеклянные градусники с жидким элементом, заменяющим ртуть. В том числе специалист посоветовал измерять температуру контактными электронрадусниками, такой вариант «наиболее безопасен для детей».

Ранее председатель совета директоров Инжиниринговой Компании «2К» Иван Андриевский раскрыл главный недостаток градусников в холод. У тепловизоров и лазерных градусников, которые используются на входе в общественные места для профилактики распространения коронавируса, есть один недостаток: в холодное время года они могут показывать неверные результаты измерения.